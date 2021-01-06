ABD ve Sudan'dan İsrail anlaşması

Son dakika haberine göre; ABD’nin Hartum’daki büyükelçiliği, Sudan’ın İsrail ilişkilerini normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

ABD ve Sudan'dan İsrail anlaşması
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ABD’nin Sudan’ın başkenti Hartum’daki elçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sudan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Elçilikten yapılan paylaşımda, “Sudan'ın istikrar, güvenlik ve ekonomik fırsatlara giden dönüştürücü yolda ilerlemesine yardımcı olacak olan İbrahim Anlaşmaları Bildirgesi'ne (Abraham Accord) bugün imzasını attığı için geçiş hükümetini kutluyoruz” denildi.

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