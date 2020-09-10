ABD ve Rusya arasında tansiyon yükseliyor! Askeri hamle geldi.

ABD'nin NATO üzerinden Rusya'yı sıkıştırması ve Rusya'nın da farklı cephelerde buna yanıt vermesi restleşmesi devam ediyor.

Pentagon, 5. kolordusunu gerektiğinde Avrupa üzerinde daha hızlı sevk ve idare edebilmek için, Polonya'da komuta merkezi kuruyor.

İLERİ KOMUTA MERKEZİ POLONYA'YA TAŞINIYOR

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox'ta bulunan 5. Kolordu'nun İleri Komuta Merkezi, Polonya'nın batısındaki Poznan şehrine kurulacak.

"POLONYA'YI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD 5. Kolordusu İleri Komuta Merkezi için Poznan seçildi. Tempoyu yavaşlatmıyoruz, bu bizlerin askeri iş birliğinde önemli bir adım. Polonya ve bölgenin güvenliğini birlikte güçlendiriyoruz" dedi.

"ORDULARIMIZI HAZIR TUTUYORUZ"

Birleşik Devletler Ordusu Avrupa Komutanlığı (USAREUR) tarafından yapılan açıklamada söz konusu komuta merkezinin Polonyalı müttefikleriyle olan ilişkileri daha da güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, "Polonyalı müttefiklerimizle güçlü ilişkilerimiz var, rotasyon uygulaması kapsamında Polonya'da bulunan askerlerimize sağladıkları desteğe önem veriyoruz. Ordularımızla müttefik ve partnerlerimizin orduları arasında birlikte çalışılabilirliği arttırmak, hazır durumda olmak için işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİ EKİM'DE KONUŞLANACAK

Amerikan 5. Kolordusu'na bağlı İleri Komuta Merkezi'ne ilk asker sevkiyatının önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanırken, merkezin görevleri arasında operasyonel planlama ve Avrupa'daki ABD kara ordularının rotasyonunun komuta edilmesi yer alacak. Söz konusu komuta merkezinin kurulması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın 15 Ağustos'ta imzaladıkları savunma anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı.

2021'DEKİ TATBİKATA KATILACAKLAR

Öte yandan ABD 5. Kolordusu'nun 2021'nin Mayıs-Haziran aylarında Balkanlar ve Karadeniz'de düzenlenecek Defender-Europe (Avrupa Savunması) 2021 tatbikatının ana katılımcısı olması planlanıyor.

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