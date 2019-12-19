ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.



ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı.



"Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.



"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.



Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı.



Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderildi.



Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.



Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.



Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Beyaz Saray Basın Ofisi azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'nde onaylamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu suçlamaların Cumhuriyetçi vekillerin hiçbirinden destek almadığına işaret edilen açıklamada, ortada "hiçbir yanlış olmamasına rağmen" azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulundan geçtiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki azil oturumunda Başkan Trump'a hiçbir şekilde söz hakkı verilmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Tüm bu maskaralık, Demokratların bu ülkenin halk için çalışan bir Kongreye ihtiyaç duyduğuna dair görüşlerini kaybettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Demokratlar'ın Başkan Trump'a yönelik sınırsız kinleri, 2016 seçim sonuçlarını etkisiz hale getirme ve 2020 seçimlerine uygunsuz şekilde etki etme arzularını besliyor." görüşüne yer verildi.

"AMERİKAN HALKI İNANMIYOR"

Açıklamada, "Amerikan halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor. Başkan Trump'ın, Senato'nun Temsilciler Meclisi'ndeki süreç boyunca görmezden gelinen düzen, adalet ve yargı sürecini sağlayacağına dair inancı tam. Trump, bundan sonraki adımlar için hazır ve tamamen aklanacağına güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.



Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.



Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.