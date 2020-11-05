ABD seçimlerinde gözler kritik eyaletlerde

ABD'de oy sayımı sonlara yaklaşırken, yeni başkanın kim olacağı, büyük oranda sayımın halen devam ettiği eyaletlerin sonucuna göre belli olacak. ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin ve Michigan eyaletini Biden kazandı. Biden toplamda 264 delegeye ulaştı. 6 delegeye sahip olan Nevada'da da Biden ipi göğüslerse 270 delegeye sahip olarak Pensilvanya, Kuzey Caroline ve Georgia'nın sonuçlarını beklemeden başkanlığını ilan edebilecek. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 46 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 4 eyalette sayım sürüyor.