ABD'de tespit edildi! Yeni bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında Türkiye’nin de bulunduğu 49 ülkede 35 milyonu aşkın kişi aşılandı. Ancak, buna rağmen, corona virüsün farklı mutasyonları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilim insanları, İngiltere, Güney Afrika, ve Brezilya’nın ardından ABD’de endişe veren farklı bir Covid-19 mutasyonu tespit ettiklerini duyurdu. “A20C-US” adlı ABD varyantının diğerleri gibi corona virüsü daha bulaşıcı hale getirdiği belirtilirken, aşılar üzerindeki etkisinin araştırıldığı açıklandı.

ABD'de tespit edildi! Yeni bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı
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ABD'li bilim insanları, 24 saatten daha kısa bir sürede içinde ülkede yayılan üç yeni mutasyonu açıkladı. Bunlardan "A20C-US" adı verilen ve Mayıs ayında Teksas ayında ortaya çıktığı tespit edilen mutasyonun diğerlerinden daha fazla endişe verici olduğu ifade edildi.

ABD'deki son mutasyonu keşfeden Güney Illinois Üniversitesi'nden bilim insanları, "20C-US"un virüsün insan hücrelerine girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteini de dahil olmak üzere onlarca kez mutasyona uğradığını bildirdi.

ABD'DEKİ VAKALARIN EN AZ YÜZDE 50'SİNDEN SORUMLU

Bununla birlikte, araştırmacılar şu anda 20C-US'nin ABD'deki corona virüsün en baskın varyantı olduğu ve ülkede vakaların en az yüzde 50'sinden sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Ancak, mutant virüs henüz ülke sınırlarının çok ötesine yayılmadı.

"A20C-US" şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde keşfedilen diğer varyasyonlarla birlikte endişe veriyor. Ayrıca, ABD'deki yeni varyasyonun duyurusu, Ohio'lu araştırmacılarının ülkedeki iki yerli varyantın ilk keşfini duyurmasından sadece bir gün sonra geldi. Fakat, bilim insanları diğer iki varyantta A20C-US''ta olduğu kadar ciddi değişiklikler görülmediğini söyledi. A20-US'a ilişkin çalışmanın bulguları, bioRxiv.org'da bir ön-baskı makalesinde yayınlandı.

"NE KADAR ÇOK İNSAN ENFEKTE OLURSA, O KADAR MUTASYON ORTAYA ÇIKAR"

Öte yandan bilim insanları, ortaya çıkacak yeni mutasyonlar hakkında uyardı. Araştırmacılar, ne kadar çok insan corona virüse yakalanırsa, bu son derece bulaşıcı varyantların o kadar fazla ortaya çıkacağına inanıyor. Çünkü, dünya genelinde vaka sayıları artması yalnıca 'süper covid' varyantlarının yaygın hale gelmesi ve nadir kronik enfeksiyonları olan insan sayısı artması anlamına geliyor. Bu durum ise savunmasız vakaların daha yeni ve güçlü corona virüs mutasyonlarının gelişmesi için eşsiz bir fırsat getiriyor.

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