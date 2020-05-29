ABD Başkanı Trump Dünyayı Şok Etti

ABD Başkanı Trump Dünyayı Şok Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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