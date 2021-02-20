ABD Başkanı Teksas'ta 'büyük afet' ilan etti !

Teksas, eyalet genelinde elektirik ve suyun kesilmesine neden olan ve milyonlarca insanı etkileyen şiddetli kar fırtınasının ardından ABD Başkanı Joe Biden büyük afet ilan etti.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından duyurulan bu ilan, Teksaslıların geçici konaklama ve ev onarım işleri için kendilerine "düşük maliyetli krediler" olarak verilecek federal fonun kullanılmasının yolunu açıyor. Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden, Teksas için bir afet ilanını onaylayacağına söz verdi. Biden ayrıca önümüzdeki hafta eyalete ziyaret düzenlemeyi gündemine aldı.

ABD'nin güneybatı kesimleri ve Teksas, bölgeye kar yağışı ve fırtınadan kaynaklı büyük elektrik ve su kesintileriyle burun buruna. Kesintiler hali hazırda Teksas'ta dört milyona kadar haneyi etkiledi. Fırtınadan kaynaklı olarak şimdiye dek 50'ye yakın kişi yaşamını yitirdi.