ABD Başkanı Biden: Çin'e karşı Tayvan'ı savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, olası bir Çin saldırısı karşısında ABD olarak Tayvan'ın yanında durup onlara destek olacaklarını açıkladı. "Buna taahhüdümüz var" diyen Biden'a Çin'den "tehlikeli hamlelerde bulunduğu" suçlaması yöneltildi.

Tayvan ile Çin arasındaki yıllardır devam eden gerilim en üst düzeylere çıktı. Gerilimi tırmandıracak asıl açıklama ise ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, Tayvan'a düzenlenecek olası bir Çin saldırısında ABD olarak Tayvan'ı savunacaklarını açıklayarak, buna taahhüdünlerinin olduğunu söyledi. ABD Başkanı'nın bu açıklamalarına Çin'den cevap gecikmedi. Çin, Biden'a "tehlikeli hamlelerde bulunduğu" suçlamasını yöneltti.

ÇİN'E KARŞI TAYVAN'I SAVUNACAKLAR

Çin'in egemenliğini kabul etmesi için Tayvan üzerinde siyasi ve askeri baskısını artırdığı, bir askeri müdahale olması durumunda ABD'nin Tayvan'a destek vermeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" ifadeleriyle yanıtladı.

"ÇİN VE RUSYA EN GÜÇLÜ ORDUYA SAHİP OLDUĞUMUZU BİLİYOR"

Çin'in askeri alanda kaydettiği ilerleme de Biden'a yöneltilen sorular arasındaydı. Çin'in askeri bakımdan ABD'den daha güçlü olacağı endişesinin yersiz olduğunu söyleyen Joe Biden, "Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı bizim dünya tarihindeki en güçlü orduya sahip olduğumuzu biliyor" dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Biden, Çin ile yeni bir soğuk savaş istemediğini söylemekle birlikte, "Sadece Çin'in geri adım atmayacağımızı anlamasını sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Biden'ın bu açıklamaları, Çin ile Tayvan arasında gerilim tırmandığı, Çin'in Tayvan'ın hukuken kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve egemenliğini kabul etmesi için de güç kullanmaktan kaçınmayacağını duyurduğu bir dönemde yapması dikkat çekiyor.

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın konu ile ilgili yaptığı açıklamalara Çin tarafından cevap gecikmedi.

Çin, Tayvan konusunun ABD ile ilişkilerdeki "en hassas" ve "en önemli" konuyu oluşturduğunu savunuyor, ABD'yi "tehlikeli politikalar" izlemekle suçluyor.

"ABD TEHLİKELİ HAMLELER YAPIYOR"

Çin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun, dün yaptığı açıklamada Tayvan ile "barışçıl bir birleşme" hedeflediklerini savundu.

"Sorun yaratan taraf biz değiliz." diyen Jun, asıl sorunu başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin çıkardığını söyledi. Jun, "ABD tehlikeli hamleler yapıyor, Tayvan meselesini tehlikeyi bir yola sokuyor" diye konuştu.