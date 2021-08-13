ABD 3 bin askerle kaçıyor! Savaş kaybedildi
Son dakika haberlere göre, en büyük ikinci şehrin de el değiştirmesiyle kuzey ve güney arasındaki bağlantı tamamen koptu, ABD ve İngiltere orduları çıkarma yapıyor. ABD, Rusya ve Çin ise açık açık uyardı. Uluslararası haber ajansları arka arkaya 'son dakika' koduyla haberler geçiyor.
Ağustos ayının ilk haftasında Afganistan'daki vilayet merkezlerine ilerlemeye başlayan Taliban, gece yarısı ülkenin en büyük ikinci şehrini de ele geçirdi ve hükümetin kontrolü yitirdiği yerlerin sayısı 15'e çıktı.
Kandahar'da kontrolün kaybedildiğini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu, yerel bir yetkili ağır çatışmaların ardından şehrin düştüğünü söyledi. Bu sabah ise güneydeki Helmand vilayetinin başkenti olan Leşkergah kentin Taliban'ın kontrolüne geçti.
Helmand vilayetinin yanı sıra kuzeybatıdaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nav ve ile Afganistan'ın orta kesimindeki Gur vilayetinin merkezi Firuz Koh şehri de kaybedildi. Böylece Taliban'ın kontrolüne geçen vilayetlerin sayısı 15'i buldu.
Perşembe Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat ile stratejik Gazne kentlerini ele geçiren Taliban militanları, böylece yalnızca 24 saat içerisinde tüm dengeleri değiştirdi.
Taliban'ın sosyal medya hesapları, Kandahar sokaklarında Amerikan Humvee zırhlı araçlarına binen kalabalıkların ve valilik makam odasının görüntülerini yayınladı.
Taliban'ın sosyal medya hesapları, Kandahar sokaklarında Amerikan Humvee zırhlı araçlarına binen kalabalıkların ve valilik makam odasının görüntülerini yayınladı.
ABD VE İNGİLTERE ASKER GÖNDERİYOR
Bu gelişmelerin ardından, ABD, Kabil Büyükelçiliği'nden personelinin tahliyesi için ülkeye yaklaşık 3 bin, İngiltere de vatandaşlarının tahliyesi için 600 asker göndereceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, büyükelçiliğin Afganistan'daki mevcudiyetinin güvenlik durumu nedeniyle azaltıldığını ve sadece bulunması zaruri kişilerin kalacağını söyledi.
Fakat Kabil'deki Büyükelçiliğin mevcut konumunda açık kalacağını kaydetti. Price, "Bu terk etmek değil. Bu bir tahliye değil. Bu toptan çekilme değil. Bu, sivil ayak izimizin boyutunun azaltılması" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby de, ABD güçlerinin bir veya iki gün içinde Kabil'de olacağını ve havaalanında konuşlanacağını açıkladı. ABD Kabil Büyükelçiliği de, Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının derhal, bulabilecekleri ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelerini istedi.
WASHINGTON, TALİBAN'DAN 'DOKUNULMAZLIK' İSTEDİ
Amerikan New York Times gazetesi ise, Washington yönetiminin Taliban'dan başkenti Kabil'in ele geçirilmesi halinde ABD Büyükelçiliğine dokunulmaması için güvence istediğini yazdı. Haber, ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırıldı.
Ülkeye gönderilecek olan İngiliz askeri personelin, İngiltere vatandaşlarının yanı sıra Afgan personel ve tercümanların tahliye edilebilmesi için koruma ve lojistik destek sağlayacağı belirtiliyor. Afganistan'da halen 4 bin İngiliz vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bu sabah yaptığı açıklamada Afganistan'ın bir iç savaşa sürüklendiğini belirtip El Kaide'nin geri dönmesinden endişe duyduğunu söyledi. Wallace, El Kaide terör örgütünün görünür olması halinde İngiltere'nin Afganistan'a geri dönebileceğini de kaydetti.
GÜNEY VE KUZEY BAĞLANTISI TAMAMEN KOPTU
Taliban güçleri, Kabil'in yaklaşık 130 kilometre güneybatısındaki stratejik açıdan Gazne kentini alarak Kandahar'la bağlantıyı kesti. Gece yarısı Kandahar'ın da el değiştirmesiyle, Afganistan'ın güneyi ve kuzeyi arasındaki bağlantı tamamen koptu.
Gazne'nin düşmesi ayrıca Taliban'ın başkent Kabil'i alma olasılığının en somut adımı oldu. Gazne Valisi Muhammed Davut Lagmani, Taliban'ın eyalette kontrolü sağlaması sonrası Kabil'e kaçtı.