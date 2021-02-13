AB-Rusya gerilimi tırmanıyor! Şoke eden tehdit! Küresel savaş kapıda!

Koronavirüs salgınıyla gerilen, Rus muhalifin hapse atılması ve ülke geneline yayılan protestolara verilen tepkilerle zirveye çıkan gerginlikte adeta kılıçlar çekildi. Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı.

Rusya, Vladimir Putin muhalifi Aleksey Navalny'nin tutuklanması ve hapse atılması konusunda AB ile karşı karşıya gelmiş durumda. Rusya, Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen protestoları gördükten sonra İsveç Almanya ve Polonya'dan üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etti. Misilleme olarak, AB dış politika şefi Josep Borrell, süper güce karşı sert ekonomik yaptırımlar sözü verdi.

Ve şimdi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bloğa, yaptırımların devam etmesi halinde Rusya'nın bağları kesmeye 'hazır' olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu: "Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın!" Bağların ne şekilde kesileceği tam olarak belli değil, ancak Lavrov Rusya'nın kendi kendine yeten ordusuna benzer bir tarzda, tarzda, tam ekonomik bağımsızlık için adım atmaya istekli olduğunu vurguladı.

AB ayrıca, AB düzenleyicisinden hala onay bekleyen Sputnik V Covid-19 aşısının dozları için Rusya'ya bel bağlıyor.