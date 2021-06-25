AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz

AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kıbrıs meselesi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlemesi planlanan ziyaretle ilgili bir soruyu yanıtlayan von der Leyen, Erdoğan ile 21 Haziran'da telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Bunun, AB için çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan von der Leyen, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin nasıl geçtiğini yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine yetki verilmesine ilişkin görüşmelerin yeniden başladığını, Rusya ile ilişkiler konusunda "geri itme, sınırlandırma ve ilişki kurma"dan oluşan strateji çerçevesinde ilerleyeceklerini söyledi.

Von der Leyen, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya konusunda oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek "Sınırlayıcı önlemler bakımından çok çeşitli seçenekleri değerlendirdik ve Rus sivil toplumuyla ilişki kurmanın, değerlerimizi ve temel haklarımızı desteklemenin önemine değindik." dedi.

Komisyon Başkanı von der Leyen, "Rusya, AB’yi hedef aldığında geri itmeye, insan haklarını ihlal ettiğinde buna karşı durmaya, çıkarlarımıza zarar verdiğinde Rusya’yı sınırlamaya karar verdik." diye konuştu.

AB'nin Rusya'nın en büyük ekonomik ortağı olduğunu, dolayısıyla ekonomisi petrol ve doğal gaza dayalı Moskova yönetiminin, Birliğe ihtiyaç duyduğunu anımsatan von der Leyen, enerji alanında da yenilenebilir kaynaklara yönelerek Rusya'ya bağımlılığı azaltacaklarını belirtti.

Von der Leyen, böylelikle Rusya ile girilecek diyaloglarda AB'nin elinin güçlü olmaya devam edeceğine işaret ederek "Çıkarımız bunu gerektirdiğinde Rusya ile ilişki kuracağız." ifadesini kullandı.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Kıbrıs meselesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlemesi planlanan ziyaretle ilgili bir soruyu yanıtlayan von der Leyen, Erdoğan ile 21 Haziran'da telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Bunun, AB için çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan von der Leyen, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin nasıl geçtiğini yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Von der Leyen, "AB olarak (Kıbrıs'ta) iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu mesaj gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendim söyledim. Şimdi olumlu bir sinyal gönderme kararı kendisine kalmış durumda." dedi.

Türkiye ile mart ayından bu yana özellikle ticaret ve Suriyeliler konularında çalıştıklarına dikkati çeken von der Leyen, Türkiye'nin ticaret konusunda menşe şahadetnamesi gibi unsurlar hakkında adımlar attığını anlattı ve Türkiye'nin bu alanda daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.