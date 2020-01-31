AB'den Bir Yıldız Kaydı

İngiltere, bugün Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ayrılıyor.

Bunu, ülkenin fiilen AB üyesi kalacağı ama Birliğin karar süreçlerinde yer almayacağı bir geçiş dönemi izleyecek.

11 ay olarak öngörülen geçiş döneminde taraflar, başta kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması olmak üzere gelecekteki ilişkilerinin alacağı şekli müzakere edecek.

AB Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, ayrılık anlaşmasının, İngiltere’nin bugün AB’den ayrılmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilerek, “Gece yarısından sonra İngiltere artık AB üyesi olmayacak ve üçüncü ülke sayılacaktır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrılık anlaşmasının İngiltere’nin Birlikten “düzenli ayrılışını” sağlayacağı vurgulanırken; vatandaşlık hakları, mali uzlaşı, geçiş süreci, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolleri, Kıbrıs, Cebelitarık, yönetişim ve diğer ayrılık konularını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrılık anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından geçiş sürecinin başlayacağı anımsatılan açıklamada, bu sürecin vatandaşlar ve işletmelerin uyum sürecini kolaylaştıracağı değerlendirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin geçiş süreci boyunca AB hukukuna tabi olmaya devam edeceği ancak Birlik kurumlarında temsil edilmeyeceği kaydedildi.

Tarafların anlaşması durumunda, geçiş sürecinin bir kereye mahsus olmak üzere 1 ya da 2 yıllığına uzatılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, AB ve İngiltere arasında gelecekte tayin edilecek ortaklığa ilişkin müzakerelerin İngiltere ayrıldıktan sonra başlayacağı duyuruldu.