7 milli futbolcu, gittikleri deplasmandan yine geri dönmedi.

7 milli futbolcu, gittikleri deplasmandan yine geri dönmedi.
banner23

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Daha önce de iltica talep ettiler

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

YORUM EKLE
Gönder

banner1

banner19

banner3

banner18