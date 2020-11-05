30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar

Japonya’nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı belirlendi.

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar
banner23

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Japonya'nın Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar - 2

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar - 3

Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi.

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar - 4

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi. 

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar - 5

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.

30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar - 6

Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu:...
Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu:...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18