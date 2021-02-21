Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Yolcu uçağının motoru alev aldı. On bin metre yükselikte dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Uçaktan kopan parçaların mermi gibi yere çakıldığı anlar kameralara işte böyle yansıdı. Görüntüler ABD'nin Colorado eyaletinden. Denver kentinden Honolulu'ya hareket eden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra arıza yaptı. Motorlarından biri alev alan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçaktan kopan metal parçalar dört bir yana saçıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Uçağın Denver Havalimanı'na başarıyla acil iniş yaptığı aktarıldı.