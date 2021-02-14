Yol üzerinde ölü olarak bulundu...

Muğla’nın Menteşe İlçesi Şenyayla mahallesinde Ercan Bütün isimli bir kişi yol üzerinde ölü olarak bulundu. Bütün’ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.