Yenge cinayetinde flaş gelişme!

Ardahan'da kız kaçırma meselesi yüzünden karşı karşıya gelen aileler arasında çıkan kavga ölümle sonlandı. Kaçırılan 16 yaşındaki kızın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurarak öldürdü. Öldürülen kadının olaydan bir gün önce gazeteciler tarafından ekmek yapmak için hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı.

Yenge cinayetinde flaş gelişme!
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Dün Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde Serkan Ç. (24), iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin de fertleri dün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı. 

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü. ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA

Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.

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