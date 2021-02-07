Yenge cinayetinde flaş gelişme!

Dün Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde Serkan Ç. (24), iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin de fertleri dün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü. ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA



Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.