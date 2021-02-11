Yapılan operasyonda kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış...

Denizli merkezli 3 ilde komandoların da katılımıyla jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, kendisini 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan şüphelinin arandığı bildirildi.

Yapılan operasyonda kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış...
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Son dakika Denizli haberleri | Güvenlik güçlerinden flaş operasyon! Kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış

Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı. Tavas merkezli Muğla ve Erzurum'da eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı.

Son dakika Denizli haberleri | Güvenlik güçlerinden flaş operasyon! Kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış

60'dan fazla adrese eş zamanlı yapılan eş zamanlı operasyonda  kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Operasyon kapsamında sosyal medyada kendisini 'Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı kaydedildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika Denizli haberleri | Güvenlik güçlerinden flaş operasyon! Kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış

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