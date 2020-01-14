Ukrayna’da 53 bin grip vakası. Bir kişi gripten öldü.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezi tarafından bildirildiğine göre 3 Ocak 2020 itibariyle 53 bin 527 kişi grip tanısı ile hastaneye kaldırıldı. Bunların % 79’u çocuk.

Dünya Sağlık Örgütü, bu salgın sezonda A / Brisbane, A / Kansas, B / Colorado ve B / Phuket gibi grip virüslerinin Kuzey Yarımküre’de dolaşacağını hesapladı.

Ayrıca, epidemiyolojik sezonun başlangıcından bu yana 170 binden fazla kişi akut solunum yolu viral enfeksiyonları ile hastalanmıştır. Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2019’da bir kişinin Ukrayna’daki grip komplikasyonlarından öldüğünü belirtiyor. Bu kişi 20 Aralık 2019’da hastalandı. Tıbbi yetkililer en iyi grip önleme yönteminim yıllık aşı olduğunu belirtiyor. Ekim 2019’un başından beri Ukrayna’da 227 bin 417 kişi influenzaya karşı aşılandı.

Grivnanın yabancı para birimlerine karşı güçlenmesine rağmen, Ukrayna’da ilaç fiyatları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezi’nin tahminlerine göre, mevcut salgın sezonunda (1 Ekim 2019 – 17 Mayıs 2020) 4.8 ila 6.7 milyon Ukraynalı grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanacak. Aynı zamanda, iki yükselen insidans dalgası bekleniyor: Aralık ayında ve Ocak sonu – Şubat başında. Özellikle 2020 Ocak ayının son haftasında olası bir zirve olacağı düşünülüyor.

Danışmanlık şirketi Business Credit‘e göre, Ocak-Ekim 2019’da, soğuk algınlığı ilaçlarının eczanelerde ağırlıklı ortalama fiyatı 2018’deki aynı döneme göre % 13 arttı. Paket başına ortalama fiyatı 71.1 grivna oldu.