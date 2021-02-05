Tüfekli oyunun sonu ölümle bitti

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bereketle Mahallesi 10185 Sokak'ta Mimar Süleyman Demir'i ait evde meydana geldi. Dedelerinin evine gelen 12 yaşındaki A.H.C. kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni 13 yaşındaki Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti. Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri eve ulaşan acil sağlık ekibi boynundan ağır yaralanan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

TÜFEĞİN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri evin etrafı polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik önlemi alındı. Tüfekle oynarken kuzeninin ölümüne neden olan A.H.C. çocuk polisi tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri tüfeğin sahibi Süleyman Demir'i de gözaltına aldı.

"BEN ŞİMDİ KARDEŞİME NE DİYECEĞİM"

Bu arada polis ekiplerince emniyete götürülen A.H.C'nin annesi Ü.D, "Şimdi ben kardeşime ne diyeceğim." diye gözyaşı döktü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.