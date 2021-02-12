TikTok bir can daha aldı!

Dünyada en çok indirilen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair kötü haberler gelmeye devam ediyor.

" HEPİNİZE SİNİRLENİYORUM "

Uygulamada kullanıcılar beğeni almak uğruna akılalmaz yöntemlere başvuruyor.18 yaşındaki fenomen "Hepinizi çok sinirlendiriyorum.Bu son paylaşımımdır" diyerek yaşamına son vermesi bu durumun son acı örneği...

Annesi, TikTok yıldızının Facebook hesabından yaptığı paylaşımla kızının intihar ettiğini doğruladı..Babası Raheem Alla, kızının fotoğrafını paylaşıp herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.Kızlarının artık kendileri ile olmadığını ama daha iyi bir yere gittiğini söyleyen baba, "Kızım keşke intihar etmeden önce benimle konuşsaydı " dedi.

Noyes son kez Instagram'da şarkı söylediği videoyu "Biliyorum sizi çok sinirlendiriyorum..Bu benim son paylaşımım olacak" başlığı ile paylaştı..