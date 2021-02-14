'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı !

Azerbaycan uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun 'Özgecan Aslan gibi olacak' dedi. Fatih'te gözaltına alındı..

'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı !
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Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, 'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri,  uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun  Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı. 

Şüpheli S.B,  ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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