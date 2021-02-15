Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi....

Diyarbakır’da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi....
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4’üncü Sokak’ta meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez’e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.

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KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez’in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı. 

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