Pusu kurup bekledi kurşun yağdırdı!

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden husumetli olan iki kişi, site bahçesinde çatıştı. Taraflardan biri pusuya yatarak diğerini bekledi ve hasmının apartmandan çıktığını görünce kurşun yağdırdı..

Pusu kurup bekledi kurşun yağdırdı!
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Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gözaltına alınan H.S.D. çıkarıldığı makemece serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.
Olay, 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında 'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. 

PUSUYA DÜŞEN DE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Apartmanın girişinde pusuya yatan bir kişi, apartmandan çıkan başka bir kişiye silahla kurşun yağdırmaya başladı. Pusuya düşen kişinin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

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