Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi!

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde eski sevgilisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir'in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından dava, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi..

Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmadan önce açıklama yapan Epözdemir, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULAMAK İÇİN ÜST DÜZEYDE BİR ÇABA GÖRÜYORUZ"



Epözdemir, "Mahkemenin dağıttığı adaletten şüphelerimiz vardı ve reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bu talebimiz, kabul edilmedi. Diri diri yakılmış, sonrasında beton dökülmüş, deliller karartılmış, organize bir cinayet var. Fakat mahkeme heyeti vahşice cinayet işleyenleri değil de Pınar Gültekin'i yargılamaya çalışıyor. Sanki bu cinayeti, meşrulaştırma çabaları var. Bu mahkeme, bize göre değil, adil de görünmüyor. Haksız tahrik indirimi uygulamak için üst düzeyde bir çaba görüyoruz. Bundan sonra da adalet beklemiyoruz. ABD'ye müzekkere yazıp Pınar'ın telefonundaki bilgileri istemenin ne anlamı var?

Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin'in cesedi yandığı için Adli Tıp'tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD'ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz" dedi.

KATİLİN EŞİ KONUŞTU



Avcı'nın olayın ardından boşanma kararı alan eşi Eda Avcı da duruşmaya tanık olarak katıldı. Mahkemede ifade veren Eda Avcı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu..

"CEMAL GÖZALTINA ALINMADAN 4 GÜN ÖNCE..."

Avcı açıklamasında şunları kaydetti: "Aldatılan kişi benim. Pınar'ın kaybını sosyal medyada gördüm. Cemal ile ilişkisi olduğunu avukatı söyledi. Avukat 'Gözaltına Cemal' demişti. Ben de Cemal'in öldürmüş olabileceğini o an düşündüm. Cemal gözaltına alınmadan önce 4 gün boyunca yemek yemedi, içine kapandı ve durgundu."

"CEMAL GÖZALTINA ALINMADAN 4 GÜN ÖNCE..."



Avcı açıklamasında şunları kaydetti: "Aldatılan kişi benim. Pınar'ın kaybını sosyal medyada gördüm. Cemal ile ilişkisi olduğunu avukatı söyledi. Avukat 'Gözaltına Cemal' demişti. Ben de Cemal'in öldürmüş olabileceğini o an düşündüm. Cemal gözaltına alınmadan önce 4 gün boyunca yemek yemedi, içine kapandı ve durgundu.".

KATİLİN KARDEŞİNE TAHLİYE



Öte yandan mahkemede Cemal Metin Avcı'nın ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi. Mahkeme, katilin kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verirken yurt dışına çıkış yasağı verdi. Heyet, bir sonraki duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

