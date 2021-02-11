Öz babasının cinsel istismarına uğradı: Kardeşimin geleceğinden endişeliyim...

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kızı M.G.'ye (23) yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen T.G. (54), kızının şikayeti üzerine 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Baba evinde silah ve ölüm tehdidiyle yıllarca istismara maruz kaldığı iddia edilen genç kızın olayı anlattığı aile fertlerinin de 'düzenimiz bozulmasın' diyerek sessiz kaldığı öne sürüldü. Genç kız için geçici koruma ve güvenli barınma kararı alınırken, aile bireyleri için de uzaklaştırma talep edildi.

Öz babasının cinsel istismarına uğradı: Kardeşimin geleceğinden endişeliyim...
banner23
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Almanya’da pasaport krizi büyüyor: Türkler gider...
Almanya’da pasaport krizi büyüyor: Türkler gider...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18