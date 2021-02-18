Önce bebeğini satmaya çalıştı, sonra kafese hapsetti! Akılalmaz olay!

İngiltere’de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Newmilns bölgesinde yaşanan bir çocuk istismarı olayı, ülkede otoritelere yönelik eleştirileri körükledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki Claire Boyle adındaki bir kadının, 2 yaşındaki çocuğunu aylar boyunca ahşap bir kafeste tuttuğu belirlendi.

İNGİLİZ ANNENİN “KORKU EVİ”

Kadının ‘korku evi’nde gerçekleşen olaya göre Boyle, diğer çocuklarına da korkunç muamelelerde bulundu. 2018 yılında yaşanan olaylar, Boyle’un o dönem 4 yaşında olan bir başka çocuğunun evden kaçmasıyla ortaya çıktı. İngiliz polisi, vücudunda onlarca morluk bulunan küçük çocuğu, sokaklarda başıboş dolaşırken buldu.

Çocuğun yaşadığı evin tespitinin ardından bir başka korkunç gerçek de ortaya çıktı. 34 yaşındaki annenin bir diğer çocuğuna kafese dönüştürülmüş ahşap bir karyolaya hapsettiğini fark eden polis, kadının daha önce de çocuğunu 1 milyon sterline satmaya çalıştığını belirledi.

MAHKEME “ÇOCUKLARINA BAKMAYA DEVAM ETSİN” DEDİ

Hakkında kamu davası açılan kadın, o tarihten bu yana yargılanırken, mahkemeden çıkan sonuç, şoke etti. Buna göre İngiliz mahkemesi, kadını çocuk ihmalkarlığından suçlu buldu ancak çocuklarına bakmaya devam etmesine hükmetti.

Canavar kadına, çocuklarına bakma izninin verilmesi ise, sivil toplum kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Karara itiraz eden birçok kişi, İngiliz yargısının bir skandala imza attığı yorumunda bulundu.