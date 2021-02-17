Mucize kurtuluş! Anne ve babanın çocuklarını kurtarma çabası böyle görüntülendi

Esenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mucize kurtuluş! Anne ve babanın çocuklarını kurtarma çabası böyle görüntülendi
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Olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı.

Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı..Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi. 

YAŞANAN MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

"İÇİNDE ÇOCUK VARDI"
Olayı gören esnaf Sedat Tilgi, " Olay bu cadde de oldu. Araba rampada durmuştu çıkartamadılar herhalde kendiliğinden kaydı sonra aşağıda durdu. İçinde çocuk vardı. Durumu iyiydi. Kendiliğinden durdu. Yukarıdan kayarak geldi. Arabaya filan vurmadı" diye konuştu..

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