Köpekler kabul edilmediği için barınağa gitmeyi reddetti

Meksika’nın Tijuana kenti sokaklarında 65 yaşındaki evsiz bir kadın siyah poşetin içinde yağmur ve soğuktan korunmaya çalışırken görüldü. Çöp torbasına yakından bakınca, onun kadını ve yanındaki 6 köpeği koruyan bir sığınak olduğu ortaya çıktı.

Chloe olarak da bilinen Luz Maria Olmedo Beltran adlı kadın sekiz yıldır sokakta yaşıyor. Zor bir hayatı olsa da, köpeklerin iyiliğini her şeyden daha fazla önemseyen Chloe ve köpekleri arasında koruma, sıcaklık ve hepsinden önemlisi sevgi ve arkadaşlık var. Omar Camarillo adlı fotoğrafçının yakaladığı bu kareler yalnızca yaşlı bir kadının içinde bulunduğu zorlu koşulları değil; aynı zamanda koşulsuz sevgi ve şefkatin ne olduğunu da tüm dünyaya gösterdi.

Kimse onu ikna edemedi

65 yaşındaki evsiz kadın, Tijuana sokaklarında altı köpekle birlikte bir çöp torbasının içinde görüldü. Yarım saat boyunca polis görevlileri Chloe’i bir barınağa gitmesi için ikna etmeye çalıştı; ama o reddetti.

Polis memurları yarım saat boyunca Chloe’i bir barınakta kalması için ikna etmeye çalışsa da, Chloe yanındaki sadık arkadaşlarını bırakıp gitmek istemedi. Çünkü barınakta evcil hayvanlara izin verilmiyordu. Chloe de ne olursa olsun dışarıda kalmayı tercih etti.

Sekiz yıldır sokakta yaşayan Chloe, evcil hayvan kabul etmeyen barınağa gitmeyi reddetti. Barınağa giderse köpeklerin yalnız kalacağından korkan Chloe polislere “Gitmek istemiyorum, yardıma ihtiyacım yok, burada iyiyim” dedi. Chloe, biri doğum yapmak üzere olan 6 arkadaşını da terk etmedi. Chloe’i soğukta bırakmayan polis nihayet geceyi bir barınakta geçirmesi için onu ikna edebildi.

Chloe, geceyi oğlunun evinde geçirdi ancak ertesi gün tekrar sokaklara döndü. Hikayesi viral olduktan sonra yerel bir sakin Chloe’e yardım etmeye karar verdi. Chloe’nin hikayesini gören Alejandra Cordova Castro, Chloe ve köpeklerin en çok ihtiyaç duyabileceği su, yemek, battaniye, çorap gibi malzemeler aldı. Castro’nun çok maliyetli olmayan bu davranışı, acı gerçeklerle baş etmeye çalışan yaşlı bir kadın için anlamı çok büyük. Hikaye viral oldu, ama Alejandra ona yardım eden ve insanları yardım etmeye teşvik eden ilk kişiyidi. Alejandra Cordova Castro, Facebook’ta bir post paylaşarak etrafındaki insanları katkıda bulunmaya teşvik etmeye çalıştı ve “Defalarca teşekkür ettiğini söyledi ve beni ağlattı” dedi. Chloe şimdi bir barınakta kalıyor. Koşullar kötü olsa da en azından tüm aile birlikte. Bored Panda’ya konuşan fotoğrafçı Omar Camarillo, “Chloe’in harika bir kalbi olduğunu fark ettim çünkü birçok eksiğe rağmen hayvanlara yardım ediyor” dedi. Hayatı zor olsa da iyi kalpli olan Chloe daha fazla köpek kurtarmayı umuyor.