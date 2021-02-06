Komşusunu pencereden pompalı tüfekle vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Trakya Mahallesi 2452 sokakta meydana geldi. İddiaya göre komşu oldukları öğrenilen Ahmet E. ve Bulut T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet E., evinin penceresinden Bulut T.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bulut T., çevredekilerin yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan adamın burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, olayın şüphelisi Ahmet E.’yi suç aletiyle birlikte evinde yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.