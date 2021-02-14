Elif G. isimli TikTok kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı. Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Elif G.'nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıp beğenildi. Beğenilerin yanında genç kız çok sayıda da tepki aldı.
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü
Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta araçların önünde Twerk dansı yapan Elif G., gelen tepkiler üzerine videoyu sosyal medya hesabından sildi. Genç kız, görüntüler nedeniyle ailesinin kendisine sırtını döndüğünü belirtti.
YORUM EKLE