Kazadan sonra şoka girdi! TIR şoförünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Düzce’de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.

Kazadan sonra şoka girdi! TIR şoförünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Feci kaza, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce’den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan’a çarptı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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UZUN SÜRE KAZANIN ŞOKUNU ÜZERİNDEN ATAMADI

Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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