"Kaz dövüşü" baskınında 21 kişiye 45 bin lira ceza! 14 kaz korumaya alındı.

Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için toplanan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza uygulandı. Operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

"Kaz dövüşü" baskınında 21 kişiye 45 bin lira ceza! 14 kaz korumaya alındı.
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Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen  ekipleri,  köyünde boş bir alanda toplanan 21 kişinin kaz dövüşü yaptırdığını tespit etti.

Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y'ye 'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza verildi. Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar  Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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