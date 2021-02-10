İstanbul'da kan donduran olay! Kadını çocuklarının gözü önünde vurdu

Pendik ilçesinde saat 13.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta bulunan evde iki çocuk annesi kadın, eşinin abisi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde ayaklarından silahla vuruldu.

İstanbul'da kan donduran olay! Kadını çocuklarının gözü önünde vurdu
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İddiaya göre .'nın kaldığı eve eşinin abisi geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Şüpheli, 2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde silahla ayaklarından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. Nurşen A.,  Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini , "Yaralı kadını tanımıyoruz ama ev sahibini tanıyoruz. Kapı komşumuz itfaiyede çalışıyor. Ambulansa aldılar, biz burada oturuyorduk. Hiç ses duymadık. Sonra ambulans aldı gitti." dedi.

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