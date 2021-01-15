İnsan boyundaki levrek görenleri şaşırttı

Kıyıkışlacık'ta yaşayan Ahmet Pala isimli balıkçı sabah erken saatlerde denize açılarak ağını denize bıraktı.Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan balıkçı, ağın normalden daha ağır olduğunu farketti. Ağırlaşan ağı güçlükle tekneye çeken balıkçı, ağa takılan bir buçuk metrenin üzerindeki kaya levreğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. 22 buçuk kilo ağırlığında dev levreği gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına öyle bir şey takıldı ki görenler hayrete düştü. Ağırlığı bir kiloyu bulan ve bölgede çok az rastlanan türden olan balık herkesi şaşırtı..Balık tutkunu olan Biyololoji öğretmeni Mehmet Macit, Gömeç açıklarında avlandığını ve bu balığın bölgede çok az rastlanan türden nadir çıktığını kendisinin oltasına da ilk kez takıldığını söyledi..Bölgede son yıllarda farklı tür ve cinslerdeki balıklarında gözükmeye başladığını dikkat çeken Macit, kendisinin yemediğini, ancak arkadaşlarının çorbasının güzel olduğunu ifade ederek, onlara verdiğini söyledi..