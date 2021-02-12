İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...

İznik'e bağlı Yörükler Mahallesi'nde uzun zamandır içme suyu sorunu yaşanıyordu.

Defalarca incelenen şebekede ve su kaynaklarında problem olmadığı halde suyun neden gelmediğini kendi yöntemleri ile inceleyen bin nüfuslu Mahalle Muhtarı Mehmet Batı, içme suyu borusunun tıkalı olduğu iddia etti ve durumu yetkililere bildirdi..BUSKİ ekipleri yerin altında bulunan su borusunu incelediği esnada içinde bir cisim fark etti. Ekipler bölgede çalışmalara başladı.

Şoke olan ekipler, içme suyu borusundan 30 metrelik ağaç kökleri çıkarttı.