İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...

Bursa'nın İznik ilçesinde bir mahallede uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. İçme suyu borusunu inceleyen ekipler şoke oldu. .

İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...
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İznik'e bağlı Yörükler Mahallesi'nde uzun zamandır içme suyu sorunu yaşanıyordu.

Defalarca incelenen şebekede ve su kaynaklarında problem olmadığı halde suyun neden gelmediğini kendi yöntemleri ile inceleyen bin nüfuslu Mahalle Muhtarı Mehmet Batı, içme suyu borusunun tıkalı olduğu iddia etti ve durumu yetkililere bildirdi..BUSKİ ekipleri yerin altında bulunan su borusunu incelediği esnada içinde bir cisim fark etti. Ekipler bölgede çalışmalara başladı. 

Son dakika: İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...

Şoke olan ekipler, içme suyu borusundan 30 metrelik ağaç kökleri çıkarttı.

Son dakika: İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...

 

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