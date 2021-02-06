Güzellik merkezine gitti hayatının şokunu yaşadı!.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, geçen yıl 2 Kasım'da A.A.'ya ait güzellik salonuna giderek yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'ın ikinci seansta, lazerli uygulamayı yapan işletme sahibi iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetmeye başladı. Yüzünde yanıklar olduğunu söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evinin yolunu tuttu. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı.

Bir süre yüzündeki yanıklardan dolayı işe de gidemeyen İlhan, 25 Şubat günü ise yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait bir başka güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan Aslı İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı. Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de yaptığı harcamaların iade edilmesini talep etti. Aslı İlhan'ın iddiasına göre iki güzellik merkezi de talebini reddederek, kendisini, "İstediğin yere git, şikayetini yap ama koluna bacağına sıkılırsa hiç şaşırma" diye tehdit etti. Aslı İlhan, polis merkezine giderek iki güzellik merkezinden de şikayetçi oldu. İlhan, yanıklar sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve hiç kimsenin reklamlara kanmamasını, böyle bir işlem yapacaklarsa da uzmanlara ya da doktorlara gitmelerini söyledi. Başından geçenleri anlatan Aslı İlhan, "4 ay önce bir güzellik salonuna yüz toparlama işlemi için gittim. Orada ilk seansı işletmede çalışan eleman yaptı. İkinci seansı ise işletme sahibi yaptı. O da o esnada sevgilisiyle görüşürken kavga ediyordu. Bu tür işlemler lazerle yapıldığı için yüzüm yandı. İçerisine somon DNA'sı katılıyormuş, ben içerisinde bunun olduğunu bilmiyordum. İşlem yapılırken cildim yanmaya başladı ama yapan kişi telefonda konuşmaya devam ediyordu. Ben de hemen 'bu normal bir şey mi suratım çok acımaya başladı' dedim. Pamukla da üzerinden geçince yüzüm daha çok tahriş olup deri kalkmaya başladı. Yanmanın etkisiyle sular akmaya başladı. 'Bir şey olmaz filan' dedi. Ben sonrasında evime geçtim ama yüzüm yanıklardan dolayı şişti. Eczaneden yatıştırıcı kremler alarak onları kullanmaya başladım" dedi. Yanıklardan dolayı 2 gün işe gidemediğini ve yüzünü maskelerle kapattığını ifade eden İlhan, "Aradan belirli bir süre geçtikten sonra da başka bir salona gittim. Onlara ilk gittiğim salonun adını verdim ve orada yüzümü yaktıklarını söyledim. O kadar çok ürün kullandım ama yine de geçiremedim. Dedim ki belki bir salonun etkisi olur diye gittim ama yine mağdur oldum. Daha çok yaktılar ve daha çok mağdur oldum" diye konuştu.