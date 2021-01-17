Gökten başına "servet" yağdı

Bursa Uludağ'da film gibi bir olay yaşandı.

Bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'i gece yarısı uyku tutmayınca hava almak için balkona çıktı.Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Ve o ışık daha da büyümeye başladı birkaç saniye sonra da evinin çatısından gelen büyük bir gürültüyle irkildi. Evinin çatısına 7 adet gök taşı düşen Erkeş, taşların incelemesi için araştırma ekibinin gelmesini bekliyor..Gök taşlarının fiyatı, özelliğine göre değişiyor..5 yıl önce Bingöl'ün sarıçiçek köyünde de bir vatandaş gök taşı bulmuş ve 150 bin liraya satmıştı. Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt çıktı.

Ölümden dönen vatandaş servet sahibi oldu.