Evinden çıkana kimse inanamadı! Dünyanın en güçlü...

Bodrum'da bir kişinin evinde cüssesine göre dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği Bodrum'da Halil Tuncel Dural yaşadığı evde görüldü. Her bölgesinde görülebilen gergedan böceği, Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde bir vatandaşın evine girdi.

"BÖYLE BİR BÖCEK GÖRMEDİM"

Halil Tuncel Dural adlı vatandaş, "Evi havalandırmak için pencereyi açtığımızda içeri girdiğini tahmin ediyorum. Daha önce bizim buralarda böyle bir böcek görmedim. Nesli tükenmekte olan bir hayvan mı diye düşündüm. İnternetten de araştırdım. Gergedan böceğiymiş. Birkaç ot parçası maydanoz attım yedi. Doğal ortamına bırakacağım" diye konuştu.

PARASAL BİR DEĞERİ YOK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti.