Evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. İşte detaylar...

Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed'den (50) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.Edinilen bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda

olayın şüphelilerinden Ö.E.A isimli şahıs Antalya ilinde yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında maktuleden yağmalanan 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahısla yapılan mülakatta; olayın asıl failinin A.M. olduğunu kendisinin de olaya iştirak ettiģini, yine maktuleden yağmalanan para ve ziynet eşyalarının A.M.'de olduğunu beyan etti. A.M. Ortaca ilçesinde yakalandı. Şüpheliyle yapılan mülakatta küpeleri ablası M.M. isimli şahsa verdiğini beyan etti. Yapilan çalışmalar neticesinde M.M isimli şahıs da yakalandı. Yapılan ikamet aramasında maktule ait küpeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adı geçen 3 şahıs Ö.A.E, A.M ve M.M gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.