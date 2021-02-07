Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı!

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu. Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 21:36