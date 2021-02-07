Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu. Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 21:36
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı!
Dev anakonda insana saldırdı! Dehşet dolu anlar. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla ormanda gezinen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere giden kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu anladılar. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi..
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