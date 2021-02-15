Çuval çuval ele geçirildi! Yunanistan'a götürülecekti

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde G.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi. El konulan ve canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezinde denize döküldü.

Gözaltına alınan sürücü G.Ç., ifadesinin alınmasının ardından hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.