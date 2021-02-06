Cinnet geçiren koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak dehşeti yaşattı!

Kırşehir'den gelen son dakika cinayet haberi kan dondurdu. Akpınar ilçesinde cinnet getiren cani koca, 24 yıllık karısını gözünü kırpmadan 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE CİNNET GETİRDİ

46 yaşındaki Zafer Kaplan, gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bulunan evine geldi. Evde bulunan eşi İkram Kaplan (34) ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ACILI BABA FERYAT ETTİ

Olayın ardından İkram Kaplan'ın Ankara'da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan'ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi.