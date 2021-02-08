Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında infaz edildi

Konya’nın Meram ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Buzdolabı tamircisi Kamil Başarılı (46), kamyonetiyle seyir halindeyken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.