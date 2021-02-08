Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında infaz edildi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Çaybaşı mahallesinde Karakurt caddesi üzerinde seyir halindeki 42 SD 708 açık kasa kamyonete silahlı saldırı düzenlendi.
OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
"2 EL SİLAH SESİ DUYDUM"
Silah seslerini duyunca polisi aradığını anlatan Mevlüt Türidi (19), "2 el silah sesi duydum. Saldırıya uğrayan kişinin aracı birden hızlandı ve biraz ileride park halindeki araca çarparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi.
Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.