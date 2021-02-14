Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde böyle süzüldü...

Sinop'ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler şaşkınlık yaşadı.

Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde böyle süzüldü...
banner23

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde yaşanan olayda, Murat Tuncel keçileri otlatmak için meraya çıkardı. Tuncel bir zaman sonra keçilerden birinin gökyüzünde olduğu fark etti. Tuncel gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yere sarkan eski telefon direğinin telleri boynuzları takılan keçi panikleyince telden aşağıya kaymış  ve gökyüzünde süzülmüştü. Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel köy sakinlerinden yardım istedi.. 

Tuncel, metrelerce yükseklikte boynuzundan asılı haldeki keçisini, vatandaşların yardımıyla kullanılmayan teli keserek kontrollü şekilde yere indirdi. Önce heyecanlanıp paniklediğini belirten Tuncel, "Keçi çırpınırsa yere düşer ölür diye korktum ama hareketsiz duruyordu. Keçi, derenin yamacında kafasını kaşırken boynuzları yere sarkmış tele takılmış herhalde. Kendini kurtarmak için mücadele ederken de meyil aşağı olan tel üzerinde 100 metre kadar kayarak iki tepe arasında asılı kalmış." dedi.

Sinop'ta görenleri şoke eden manzara! Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde böyle süzüldü

Tuncer, keçinin telin kesilmesinden başka şekilde kurtarılma ihtimali bulunmadığına dikkati çekerek, "Teli kesmeseydik herhalde keçiyi helikopterle ancak kurtarabilirdik. Keçimi sağ salim kurtardığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Son 24 saatte 16 'sı yerel 17 vaka, 2 ölüm...
Son 24 saatte 16 'sı yerel 17 vaka, 2 ölüm...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18