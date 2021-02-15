Ailesini yok eden çocuğun evlatlık olduğu edildi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ö., dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu.

Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Ö.'nün çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan'ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Ö.'nün ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Hüseyin Ö.'nün suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi..

Hüseyin Ö.'nün aile arasında gerçekleşen tartışmada; önce babasının av tüfeğiyle annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Ö. ardından da av tüfeğiyle Süleyman Özcan'ı vurduğunu itiraf etti. O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı da öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Ö., yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti..

Özcan çifti ile Karanfil Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri, suç aleti av tüfeği ve bıçağa el koydu. Jandarmadaki soruşturmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.